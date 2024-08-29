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Макрона не предупредили об аресте Дурова

Прокуратура Парижа сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон, как и представители французского МИД, не знали заранее об аресте сооснователя Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Макрона не предупредили об аресте Дурова
© globallookpress.com

Помимо этого, источник утверждает, что сам Дуров также не знал заранее о будущем аресте. Кроме того, в прокуратуре подчеркнули, что расследование в отношении Дурова никак не связано с США.

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Ранее в администрации Макрона опровергли слухи о том, что французский президент планировал встречу с Дуровым.