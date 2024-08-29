Макрона не предупредили об аресте Дурова

Прокуратура Парижа сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон, как и представители французского МИД, не знали заранее об аресте сооснователя Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Помимо этого, источник утверждает, что сам Дуров также не знал заранее о будущем аресте. Кроме того, в прокуратуре подчеркнули, что расследование в отношении Дурова никак не связано с США.

Дурову назначили залог в размере €5 млн

Ранее в администрации Макрона опровергли слухи о том, что французский президент планировал встречу с Дуровым.