Председатель Европарламента назначила зятя главой своего аппарата

Председатель Европарламента Роберта Метсола назначила главой своего аппарата Мэттью Табоне, который состоит в браке с ее сестрой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейское СМИ.

Отмечается, что Табоне начал работать в ЕП в 2013 году, когда Метсолу впервые избрали депутатом законодательного органа ЕС от Мальты. Через два года он женился на ее сестре. На должность главы своего аппарата Метсола предлагала кандидатуру Табоне еще в конце 2022 года, но в итоге воздержалась. Предполагается, что причиной стал коррупционный скандал, когда правоохранители Бельгии начали расследование о предполагаемой лоббистской деятельности ряда евродепутатов в интересах Катара, Марокко и Мавритании.

Теперь же после избрания в 2024 году председателем ЕП на второй срок Метсола все же сделала Табоне главой своего аппарата.

Известно, что данное решение подвергается критике среди членов Европарламента. В частности, депутат ЕП от Мальты Алекс Агиус Салиба назвал его «необузданным кумовством».