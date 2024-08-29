Политолог раскрыл мотивы неожиданного поступка Цукерберга после ареста Дурова

После задержания основателя мессенджера Telegram Павла Дурова глава Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг сдает «подельников». Об этом заявил американист Малек Дудаков, передает РИА Новости.

Политический аналитик обратил внимание, что в признаниях Цукерберга нет ничего нового. О цензуре в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) все давно знали — в том числе благодаря многочисленным утечкам информации.

Заявление главы Meta он счел громким медийным ударом по американской администрации накануне выборов. Дудаков заявил, что Цукерберг преследует «шкурный интерес».

«Он в одной спайке с демократами, но сейчас боится оказаться крайним и сдает «подельников» из истеблишмента», — считает политолог.

Он не исключил, что Цукерберг опасается повторить судьбу Павла Дурова во Франции, когда после выборов в ноябре 2024-го к власти придут республиканцы. Дудаков напомнил, что те «жутко недовольны цензурой в Facebook» и, возможно, захотят отомстить. Американист сделал вывод, что своими признаниями Цукерберг надеется снять с себя ответственность, свалив вину на администрацию Джо Байдена.

До этого Bloomberg сообщал, что Цукерберг не станет поддерживать Дональда Трампа или Байдена.