Дуров просил рассказать о своем задержании близкому к Макрону миллиардеру

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров попросил рассказать о своем задержании Ксавье Ньелю — французскому миллиардеру, которого считают близким к президенту страны Эммануэлю Макрону. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что Ньель является основателем французской телекоммуникационной группы Iliad. Согласно информации в СМИ, Дуров попросил связаться с миллиардером сразу после своего задержания. При этом другие источники утверждают, что Дуров говорил о своих связях с Макроном непосредственно во время задержания.

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