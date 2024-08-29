Разыскиваемый властями ФРГ по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" некто Владимир Ш. (возможно Ж.) бежал из Польши и пересек границу с Украиной на автомобиле украинского посольства в Варшаве. Об этом сообщил журнал Spiegel со ссылкой на источники в структурах безопасности после проведения собственного расследования вместе с телеканалом ZDF и датской радиостанцией DR.

"Автомобиль, который перевез его через границу, очевидно, не был его собственным. Автомобиль, по данным источников в органах безопасности, был с дипломатическими номерами и использовался украинским посольством в Варшаве", - пишет Spiegel.