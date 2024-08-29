Макрон призвал союзника России ополчиться против нее

Сербия, как и все европейские страны, должна примкнуть к единому фронту против России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в материале для издания «Политика». По его словам, от этого зависит будущее молодежи.

Вопрос, который стоит перед Сербией, как и перед всеми нами, европейцами, в этот момент еще масштабнее, чем вопрос о необходимости сохранения единого фронта против России, это вопрос о том, в каком обществе завтра захочет жить наша молодежь, — написал Макрон.

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Французский президент находится в Сербии. Глава государства утверждает, что его визит означает «уверенность в общем будущем, а также является лучшим способом развивать и углублять столь драгоценную дружбу».

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Белград не откажется от дружеских отношений с Москвой и не поддержит антироссийские санкции Евросоюза. Как отметил политик, власти республику будут придерживаться собственных принципов.