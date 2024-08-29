Сийярто заявил, что у ряда стран ЕС нет мандата разрешать ВСУ бить в глубь РФ

Ряд глав МИД стран Евросоюза на встрече в Брюсселе заявили, что у них нет мандата разрешать ВСУ бить переданным Украине оружием в глубь России. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает «РИА Новости».

Он отметил, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель неоднократно пытался оказать давление на страны-члены ЕС, чтобы они разрешили ВСУ бить переданным ей оружием в глубь РФ. Однако, по словам Сийярто, часть государств на встрече в Брюсселе указала, что у них «нет мандата» на такие решения.

«И некоторые сказали, что это серьезный вопрос двусторонних отношений с Украиной, не имеющий ничего общего с Евросоюзом», — добавил он.

О каких конкретно странах идет речь Сийярто не сказал.