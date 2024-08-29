Стало известно о русских корнях нового посла Бельгии

В посольстве Бельгии в России рассказали, что новый посол Мишель Жеребцофф имеет русские корни. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Как рассказали в дипмиссии, Жеребцофф — выходец из семьи с российским происхождением. Ранее он работал в Атланте, бельгийском МИД, постпредстве страны в Евросоюзе и в генконсульстве в Гуанчжоу.

«Он прибыл на прошлой неделе и сегодня утром вручил копии верительных грамот в МИД РФ. До прибытия в Москву он работал генеральным консулом в Атланте. <...> Он из семьи с русским происхождением», — рассказали в посольстве.

Ранее Жеребцофф вручил копии верительных грамот в МИД России.