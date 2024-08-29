Адвокат Дурова рассказал о грозящем ему сроке

Адвокат основателя Telegram Павла Дурова Дэвид Либескинд заявил, что его клиенту грозит не более 10 лет тюрьмы. Его слова приводит РИА Новости.

«Павлу Дурову грозит максимум 10 лет тюремного заключения, поскольку во Франции, в отличие от США, приговоры не могут суммироваться», — объяснил он.

У Дурова изъяли все паспорта

Самым тяжелым из предъявленных Дурову обвинений является «незаконный оборот наркотиков в составе организованной группы», который карается 10 годами лишения свободы.