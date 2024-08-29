КНР выставила требование Филиппинам

Китай потребовал от Филиппин вывести катер морской полиции из спорной акватории на отмели у рифа Сяньбинь (Сабина) в Южно-Китайском море. Об этом сообщил официальный представитель Управления береговой охраны КНР Гань Юй, передает ТАСС.

Он отметил, что катер находится в акватории у рифа Сабина «противозаконно». Более того, по словам Гань Юй, 28 августа филиппинский вертолет сбросил судну груз.

«Авантюрные действия филиппинской стороны крайне легко приведут к непредвиденным происшествиям на море и в воздухе. В последнее время Филиппины неоднократно пытались доставить грузы на катер 9701 с помощью кораблей морской полиции, официальных судов и рыболовецких лодок, но все эти попытки оказались безуспешными», — указал он.

Гань Юй подчеркнул, что Пекин считает данные действия Манилы нарушением суверенитета, Декларации о поведении сторон в Южно-Китайском море и «подрывом мира и стабильности в регионе». На этом фоне Китай потребовал от Филиппин «немедленно вывести катер», заключил он.