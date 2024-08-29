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Лавров назвал важное последствие «курской авантюры» ВСУ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия была готова к переговорам, но атаки ВСУ в Курской области свели на нет эту тему. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров напомнил, что в июне президент РФ Владимир Путин выступил с мирной инициативой. Министр отметил, что все предыдущие предложения и договоренности «были разрушены и саботировались» Украиной и западными странами.

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Задержан бывший замминистра обороны Попов

Следователи задержали бывшего замглавы Минобороны РФ, генерала армии Павла Попова по делу о мошенничестве. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ.

В СК заявили, что уголовное дело, по которому задержан бывший замминистра, связано с парком «Патриот». По версии следствия, в 2021-2024 годах Попов, отвечавший за развитие, обслуживание и работу парка, «обогащался за счет этого учреждения». В СК считают, что он действовал совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым.

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Главная российская «кубышка» может опустеть в 2025 году

В случае глобального кризиса и ухудшения отношений США и Китая реализуется рисковый сценарий Центробанка России, в результате чего придется активно использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом говорится в опубликованном регулятором проекте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики».

В рамках такой политики ликвидная часть фонда, то есть та, что доступна для расходов, будет исчерпана уже в 2025 году. Поводом для мировых потрясений в ЦБ называют высокие учетные ставки и накопившийся дисбаланс на мировых финансовых рынках.

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Подоляк назвал дальность разрабатываемой Киевом баллистической ракеты

Дальность действия новой баллистической ракеты, которую разрабатывает Украина, составит от 600 до 700 км. Об этом заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк, сообщается в Telegram-канале "Новини.Live".

27 августа украинский лидер Владимир Зеленский провел пресс-конференцию с журналистами. В ходе мероприятия он рассказал, что Киев провел первые испытания собственной баллистической ракеты.

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Павла Дурова лишили родительских прав

Ирина Болгар, утверждающая, что является матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, заявила о лишении его родительских прав Трибуналом по защите детей и взрослых в Швейцарии. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее петербурженка Ирина Болгар, назвавшая себя матерью троих детей Дурова, подала против предпринимателя уголовный иск. По ее словам, Дуров якобы применил физическое насилие к одному из их детей, а также не выплачивал алименты в размере 150 000 евро в месяц.

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КНР выставила требование Филиппинам

Китай потребовал от Филиппин вывести катер морской полиции из спорной акватории на отмели у рифа Сяньбинь (Сабина) в Южно-Китайском море. Об этом сообщил официальный представитель Управления береговой охраны КНР Гань Юй, передает ТАСС.

Он отметил, что катер находится в акватории у рифа Сабина «противозаконно». Более того, по словам Гань Юй, 28 августа филиппинский вертолет сбросил судну груз.

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Пожар вспыхнул на территории авиационного завода под Казанью

Пожар вспыхнул на территории Казанского авиационного завода имени Горбунова, сообщает Ruptly. По данным СМИ, горит склад завода. По сообщениям очевидцев, на место уже прибыли спасатели.

Информации о причине пожара и пострадавших пока нет.

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Провайдерам запретили ускорять YouTube

Портал 3dnews сообщает, что Роскомнадзор потребовал от провайдеров незамедлительно прекратить ускорение загрузки Youtube. По данным СМИ, об этом сказано в письме представителя Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ, входит в Роскомнадзор).

Ранее «Коммерсант» рассказал, что некоторые российские операторы своими силами ускорили работу Youtube. Сообщалось, что на такой шаг они пошли, так как сайт не внесен в реестр запрещенных в России и официально не заблокирован.

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Бывшую невестку Назарбаева посадили в тюрьму

© Администрация президента РФ

Суд Казахстана приговорил бывшую супругу племянника экс-президента страны Нурсултана Назарбаева Гульмиру Сатыбалды к 12 годам тюремного заключения. Женщину обвиняют в по статьям о незаконном лишении свободы, вымогательстве и самоуправстве. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает издание Orda.

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В Сети завирусилось видео дерзкого угона Lexus в Питере

© Lexus

В Сеть попало видео дерзкого угона Lexus LX570 от дилерского центра.

В Санкт-Петербурге наглый воришка пришёл в дилерский центр и без проблем выехал со стоянки на японском внедорожнике стоимостью 22 млн рублей. Инцидент, который произошёл 27 августа, попал на камеры видеонаблюдения автосалона.

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