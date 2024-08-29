Стало известно, в чем состоит судебный контроль над Дуровым
Основателя Telegram Павла Дурова обязали находиться под надзором по адресу, который определил судья, однако он не обязан носить специальный электронный браслет. Об этом пишет французская газета Liberation.
Дуров был задержан в парижском аэропорту 24 августа. Французские власти допросили его в рамках дела, возбужденного по 12 статьям. Позже ему предъявили обвинение в шести преступлениях, в том числе в соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии, а также в отказе предоставлять информацию по запросам властей.
28 августа Дуров был отпущен под залог в 5 миллион евро с запретом покидать Францию во время судебного процесса. Также он должен дважды в неделю отмечаться в полиции.
В прокуратуре уточнили, что бизнесмен «должен проживать по адресу, установленному судьей», а полицейский участок, куда он обязан являться для проверки, «всегда будет одним и тем же» и его смена возможна только с согласия суда.
У Дурова также забрали все его паспорта, чтобы он не смог покинуть территорию страны. Однако в надзорном ведомстве отметили, что судебный контроль отличается от домашнего ареста, поэтому ношение основателем Telegram специального браслета не предусмотрено.