Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил о критической ситуации для ВСУ в районе Красноармейска (украинское название Покровск) и призвал жителей города уезжать. Об этом пишет «Комсомольская правда».

«На Покровском направлении ситуация критическая. Все вокруг говорят только одно: ну у нас должен быть какой-то план? Есть ощущение, что его нет. Обращение ко всем гражданским в Покровске – уезжайте», - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Владимир Зеленский признал, что наиболее сложная ситуация для ВСУ сложилась на Красноармейском направлении, которое находится на подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики. Кроме того, сложная ситуация, по его оценке, сложилась на Времевском, Торецком и Кураховском направлениях.

Сегодня в Минобороны России заявили об освобождении Николаевки в ДНР. В ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение в глубину обороны противника. В зоне ответственности группировки потери ВСУ за сутки составили до 530 военнослужащих. Также уничтожены бронетранспортер M113, шесть автомобилей и несколько артиллерийских орудий.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.