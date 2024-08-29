Адвокат Дурова оценил обвинения в адрес основателя Telegram

Французский адвокат Павла Дурова Давид-Оливье Камински назвал абсурдом обвинения в пособничестве преступникам в адрес Telegram. Об этом юрист рассказал РЕН ТВ.

Камински подчеркнул, что Telegram соблюдает европейские законы о цифровых услугах. По словам адвоката, обвинения против мессенджера отражают «весьма специфическое видение общества».

«В вопросах модерации Telegram соответствует всем другим игрокам в сфере социальных сетей - то есть, это норма», - заключил Камински.

Дуров был задержан в парижском аэропорту 24 августа. Французские власти допросили его в рамках дела, возбужденного по 12 статьям. Позже ему предъявили обвинение в шести преступлениях, в том числе в соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии, а также в отказе предоставлять информацию по запросам властей.

В прокуратуре Парижа заявили, что ранее Telegram фигурировал в серии дел, связанных с различными преступлениями во Франции. Прокуроры утверждают, что в Telegram практические не отвечали на французские судебные запросы.

Дурову запретили покидать Францию во время судебного процесса. Также он должен дважды в неделю отмечаться в полиции.