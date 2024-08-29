Макрон расстроился из-за решения Сербии по ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление из-за отсутствия энтузиазма у Сербии по поводу вступления в Европейский союз. Об этом сообщает Politico.

В письме в преддверии своего визита в Сербию французский лидер заявил, что перспектива становления членом ЕС не привлекает Белград «так сильно, как следовало бы». По мнению Макрона, «ощущаются обеспокоенность и усталость, особенно в отношении темпов переговоров о вступлении». Кроме того, порой заметное «некое негодование и даже недоверие» к сообществу. Он попросил Сербию «не бояться», поскольку ее суверенитет и идентичность не будут утрачены.

«Предложенный нами путь к необходимой нормализации сохраняет суть: возможность для сербов жить в Косово, уважая закон, но не отказываясь от своей идентичности или своих естественных связей с Сербией», — заявил французский президент.

Напомним, что Макрон посетит Сербию с 29 по 30 августа. Это будет его второй визит в страну за пять лет. Политик считает, что с тех пор отношения Парижа и Белграда развились еще больше.