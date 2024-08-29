Киев объявил защищавшего УПЦ депутата Рады в международный розыск

Власти Украины объявили в международный розыск депутата Верховной рады Артема Дмитрука, выступающего в защиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

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"Прокурорами офиса генпрокурора инициировано объявление в розыск народного депутата Украины, подозреваемого в нападениях на военного и правоохранителя", - говорится в сообщении офиса генерального прокурора Украины.

При этом имя обвиняемого в ведомстве не назвали, однако на фото, размещенном в Telegram-канале офиса, запечатлен Дмитрук.

Также отмечается, что прокуратура внесла в Печерский районный суд Киева ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Ведомство утверждает, что депутата вызывали на допрос к следователю, но в установленное время он не явился и не объяснил причину этого.

25 августа прокуратура Украины заочно предъявила Дмитруку обвинения в нападении на сотрудника правоохранительных органов и военного, после чего появилась информация, что парламентарий покинул страну, причем, по версии украинской стороны, сделал это нелегально. Затем в Госбюро расследований Украины подтвердили информацию о нелегальном пересечении границы и в связи с этим возбудили против депутата новое уголовное дело. По данным украинских СМИ, Дмитрук выехал с Украины через Молдавию.

Сам депутат называл все обвинения сфабрикованными и заявлял, что подвергается преследованиям за то, что выступает в защиту УПЦ. Около недели назад парламентарий заявил, что на него готовят покушение по политическим мотивам, что он и члены его семьи ежедневно получают угрозы, а 26 августа он сообщил, что членов его семьи дважды пытались похитить в Европе. Ранее Дмитрук выступал за блокировку в Раде скандального законопроекта о запрете УПЦ и скорейшее начало переговоров с Россией.