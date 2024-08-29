В ОАЭ заявили о контакте с Францией по делу Дурова

ОАЭ находятся в контактах с Францией по делу основателя Telegram Павла Дурова, так как тот является их гражданином.

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Об этом сообщает МИД ОАЭ, передает РИА Новости.

«ОАЭ ставят благополучие своих граждан на первое место, защищая их интересы и оказывая им помощь в качестве ключевого приоритета. Мы находимся в контакте с французскими властями по этому делу и с представителями Павла Дурова», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД ОАЭ также подчеркнули, что считают Дурова своим гражданином. Поэтому они считают защиту его своей обязанностью.