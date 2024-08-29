В ОАЭ заявили о контакте с Францией по делу Дурова
ОАЭ находятся в контактах с Францией по делу основателя Telegram Павла Дурова, так как тот является их гражданином.
Об этом сообщает МИД ОАЭ, передает РИА Новости.
«ОАЭ ставят благополучие своих граждан на первое место, защищая их интересы и оказывая им помощь в качестве ключевого приоритета. Мы находимся в контакте с французскими властями по этому делу и с представителями Павла Дурова», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.
В МИД ОАЭ также подчеркнули, что считают Дурова своим гражданином. Поэтому они считают защиту его своей обязанностью.