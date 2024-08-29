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«Страна, которую Запад уступил России»

Флаги ЕС развеваются в Грузии повсюду - от правительственных министерств до крошечных полицейских участков, но, несмотря на устойчивый прозападный символизм, именно отношения Тбилиси с Москвой находятся на подъеме, пишет Newsweek. В то же время отношения грузинского правительства с США и другими западными странами «стремительно идут под откос». Грузия, некогда стремившаяся к членству в НАТО, похоже, движется в совсем другом направлении, отмечает издание.

Население Грузии в 3,7 миллиона человек составляет всего одну треть от населения штата Джорджия в США. А на фоне конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке Кавказ не входит в число главных забот Америки. Однако этот регион стратегически важен, подчеркивает Newsweek. Грузия расположена на южной границе России и к северу от Ирана, также она является транзитным маршрутом для энергетических трубопроводов. Западные страны выступают против «все более авторитарного» разворота правящей партии «Грузинская мечта», но Западу вряд ли удастся удержать Грузию в своей зоне влияния. Десятилетия сотрудничества Грузии с западными институтами не привели страну ни к членству в ЕС, ни в НАТО, подчеркивает Newsweek.

«ВСУ не владеет ситуацией под Красноармейском»

Командование ВСУ не владеет ситуацией в районе Красноармейска (на Украине город называют Покровском), пишет портал «ИноСМИ» со ссылкой на украинские издания. Украинские Telegram-каналы пишут, что «там происходит полный хаос», а Россия добилась огромного продвижения.

Люди, близкие к украинским политическим кругам, заявляют, что ситуацию в районе Красноармейска нельзя назвать «иначе как оперативным кризисом» для ВСУ. По словам этих источников, в войсках ходят слухи о «договорняке» украинских властей с Кремлем.

«Дуров - обласканный и преследуемый всеми»

За шесть лет до задержания в аэропорту Парижа основатель Telegram Павел Дуров находился во Франции в совершенно ином положении - обедал с президентом страны Эммануэлем Макроном. Об этом рассказала The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с содержанием беседы Макрона и Дурова.

По словам источников газеты, на обеде, состоявшемся в 2018 году, Макрон предложил Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж. Тогда Дуров отказался. Неназванный французский чиновник рассказал WSJ, что в ходе встречи Дуров попросил Макрона предоставить ему гражданство. При этом, по данным газеты, всего за год до этого телефон Дурова был взломан французскими и эмиратскими спецслужбами якобы из опасений, что Telegram используется террористами. Основатель Telegram был обласкан и преследуем разными правительствами, отмечает WSJ. Сам Дуров рассказал в недавнем интервью, что во время визитов в США ему повсюду встречались сотрудники ФБР, пытавшиеся склонить его к сотрудничеству.

«Россия сохранит влияние на Армению»

Чешский политолог Ондржей Дитрих заявил порталу iROZHLAS.cz, что Россия вряд ли позволит Армении «склониться на сторону Запада». Эксперт отметил, что у Москвы все еще есть сильные рычаги влияния на Ереван, а военное и экономическое доминирование России в регионе сильно.

Ранее Армения заявила о возможном выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), также включающей Россию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Таджикистан. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что «логичным шагом» был бы выход из ОДКБ, так как она не вмешалась в конфликт в Нагорном Карабахе. При этом Пашинян острожно указал, что выйти из ОДКБ Армения может «через месяц, через год или три года». Дитрих подчеркнул, что в Армении достаточно как сторонников Запада, так и России.

«Украина за ядерное столкновение»

Атаки ВСУ в Курской области возродили некоторые «подавленные идеи», в том числе о применении ядерного оружия, пишет сербский портал «Политика». По версии автора статьи, некоторые силы на Западе рассчитывали, что смогут заставить Москву пойти на «безрассудный шаг».

Автор статьи заявил, что не исключено проведение Украиной и Западом какой-либо провокации, способной оказать большое влияние на международную общественность. В то же время Россия, «евразийский гигант», никогда не уничтожала территории вокруг себя - ни в имперский период, ни в советскую эпоху, подчеркнул автор.