Лукашенко заявил о планах создать союзный медиахолдинг с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что надеется на создание союзного медиахолдинга с Россией.

«У нас установились очень тёплые дружеские отношения с россиянами... Это будет способствовать созданию нормального самостоятельного медиахолдинга на равных. Это главное. Если мы строим наш союз, главный принцип — равные условия», — цитирует его БЕЛТА.

Ранее Лукашенко заявил, что России и Белоруссии нужно иметь серьёзный медиахолдинг.

22 февраля 2023 года постановлением Высшего Государственного совета Союзного государства была утверждена концепция информационной безопасности Союзного государства.