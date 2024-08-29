Лукашенко высказался о приказах воевать за пределами Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о возможном участии страны в конфликтах за пределами республики. Его слова приводит БелТА.

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«Никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны, не было и не будет. Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Вот и все», — заявил глава государства.

Ранее Лукашенко сообщал, что ему со стороны поступают предложения отвернуться от Москвы к Киеву. По словам белорусского лидера, ему советуют воевать с Украиной против России. Однако рекомендации, которые получает Минск, по мнению президента, являются неприемлемыми на 99 процентов.