Такер Карлсон раскрыл, кто мог согласовать арест Павла Дурова
Власти Франции не смогли бы организовать преследование основателя мессенджера Telegram Павла Дурова без одобрения Белого дома. Такое мнение высказал американский журналист Такер Карлсон.
"Очень трудно стороннему наблюдателю без определенных знаний, а именно таким я являюсь, поверить, что Макрон мог или хотел сделать это без поддержки или хотя бы согласия администрации Байдена", - заявил он.
По словам Карлсона, арест Дурова - серьезный шаг.
Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже после прилета из Азербайджана.
Предпринимателя обвинили в ряде преступлений, среди которых соучастие в незаконном обороте наркотиков, мошенничестве и распространении детского порно.
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Также французские власти объявили в розыск его старшего брата Николая.
Вчера над Дуровым состоялся суд, по итогам заседания его освободили из-под стражи и поместили под судебный надзор.