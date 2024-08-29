Власти Франции не смогли бы организовать преследование основателя мессенджера Telegram Павла Дурова без одобрения Белого дома. Такое мнение высказал американский журналист Такер Карлсон.

"Очень трудно стороннему наблюдателю без определенных знаний, а именно таким я являюсь, поверить, что Макрон мог или хотел сделать это без поддержки или хотя бы согласия администрации Байдена", - заявил он.

По словам Карлсона, арест Дурова - серьезный шаг.

Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже после прилета из Азербайджана.

Предпринимателя обвинили в ряде преступлений, среди которых соучастие в незаконном обороте наркотиков, мошенничестве и распространении детского порно.

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Также французские власти объявили в розыск его старшего брата Николая.

Вчера над Дуровым состоялся суд, по итогам заседания его освободили из-под стражи и поместили под судебный надзор.