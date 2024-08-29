Ирина Болгар, утверждающая, что является матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, заявила о лишении его родительских прав Трибуналом по защите детей и взрослых в Швейцарии. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее петербурженка Ирина Болгар, назвавшая себя матерью троих детей Дурова, подала против предпринимателя уголовный иск. По ее словам, Дуров якобы применил физическое насилие к одному из их детей, а также не выплачивал алименты в размере 150 000 евро в месяц.

«Хочу родить от Дурова»: где и за сколько купить сперму создателя Telegram

В соцсетях Ирина Болгар сообщила, что Трибунал по защите детей и взрослых инициировал расследование, проведенное органами опеки Женевы, и по его результатам было принято решение о лишении Дурова родительских прав.

«Органы опеки многократно, в том числе при мне, пытались связаться с Дуровым по всем контактам, которые я предоставила и которые использовала сама для связи с ним ранее и в дальнейшем. Но он не ответил», - подчеркнула она.

Также Болгар утверждает, что Дурова потребовал от нее в конце 2022 года переехать в ОАЭ, поставив ультиматум, несмотря на то, что их личные отношения к тому моменту «уже фактически прекратились». После отказа основатель Telegram заблокировал доступ ко всем картам, которыми она пользовалась на основании нотариально заверенных бессрочных разрешений, дающих право тратить до 150 тысяч евро ежемесячно, и перестал оплачивать расходы на путешествие, лечение и обучение детей.

«Он не оставил мне выбора, кроме как обратиться в Трибунал по защите детей и взрослых в Женеве, чтобы, в первую очередь, получить возможность самостоятельно срочно продлить административные документы детей», - заявила Болгар.

Дуров был задержан в парижском аэропорту 24 августа. Французские власти допросили его в рамках дела, возбужденного по 12 статьям. Основатель Telegram был помещен под стражу, однако 28 августа отпущен под залог в 5 млн евро с обязательством являться в полицию два раза в неделю.