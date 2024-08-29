Вооруженные силы Украины (ВСУ) похищают мирных жителей в Курской области, чтобы обменять их на пленных военных. Такую цель похищения гражданского населения назвал участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник, его цитирует РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский и советник главы его офиса Михаил Подоляк признают, что людей похищают для увеличения обменного фонда, заявил он. Олейник подчеркнул, что такой фонд является несоразмерным, так как речь идет о мирных гражданах, а не о военных. По его мнению, так украинские власти пытаются шантажировать Россию и дестабилизировать ситуацию в стране.

Олейник также назвал преступлением действия ВСУ на территории Курской области. Кроме того, он добавил, что на Украине звучат призывы использовать мирных жителей для укрепления оборонительных позиций.

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Ранее эвакуированные из Суджанского района Курской области местные жители рассказали, что прятались от ВСУ в кустах и реке. Одна из эвакуированных женщин сообщила, что украинские военные открывали огонь по автомобилям.