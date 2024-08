Протест заявили шведская группа и компания Universal Music. Там отметили, что не получали запросов на разрешение использовать песни во время предвыборной кампании кандидата в президенты США от Республиканской партии.

Сообщается, что во время мероприятия Трампа в городе Сент-Клауд, где проживает много потомков шведских переселенцев, звучала песня ABBA The Winner Takes It All, после чего показывалось 10-минутное слайд-шоу под композиции Money, Money, Money и Dancing Queen.

Главный вопрос войны в США доверили решать певице

Ранее с аналогичным требованием к команде Трампа выступили группы Rolling Stones, Aerosmith, Селин Дион, Брюс Спрингстин, Рианна, Адель и другие.