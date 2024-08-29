На соседнюю с Россией страну обрушился тайфун «Шаньшань»

Тайфун «Шаньшань» обрушился на сушу в Японии. Об этом сообщает The Guardian. По данным метеорологического агентства, за двое суток может выпасть более метра осадков.

Десяткам тысяч людей рекомендовали эвакуироваться с пути урагана на южном острове Кюсю. Тайфун известен в Японии как тайфун № 10.

Как сообщается, он подошел к острову около 8 утра. 254 610 домов лишились электричества, отмечают в одной из энергетических компаний. В публикации издания говорится о высокой вероятности серьезных разрушений. В метеорологическом агентстве отметили, что шторм движется на север со скоростью всего 15 км/ч.

«Ожидается, что тайфун "Шаньшань" приблизится к южному Кюсю с чрезвычайно сильной силой в течение четверга», - отметил главный секретарь кабинета министров Есимаса Хаяси.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что ливни и грозы на северо-востоке США спровоцировали разрушительные наводнения в районе трех штатов, где дороги превратились в реки, автомобили были затоплены, а вылеты самолетов приостановлены.