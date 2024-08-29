Залог €5 млн и запрет покидать Францию: что известно о деле Дурова

Основателя Telegram Павла Дурова, задержанного ранее в аэропорту Парижа, взяли под судебный надзор, ему также запрещено покидать территорию Франции и предъявлен ряд обвинений. Последние данные о резонансном деле к этому часу в материале «Рамблера».

Дуров был задержан в парижском аэропорту 24 августа. Французские власти допросили его в рамках дела, возбужденного по 12 статьям. Основатель Telegram был помещен под арест.

Обвинения во Франции

28 августа суд в Париже освободил Дурова из-под стражи под залог в 5 млн евро с обязательством являться в полицию два раза в неделю. В прокуратуре столицы Франции подчеркнули, что бизнесмен останется под «строгим судебным надзором».

Расследованием дела Павла Дурова занимаются Центр борьбы с цифровой преступностью и Национальное управление по борьбе с мошенничеством, отмечает «Коммерсант».

Согласно заявлению прокуратуры Парижа, которое цитирует издание, в деле имеются обвинения по 12 пунктам, в том числе в хранении порнографических изображений несовершеннолетних и отмывании доходов, полученных в результате правонарушений или преступлений в составе организованной группы.

Суд в Париже предъявил сооснователю Telegram обвинения по шести пунктам. Речь идет о «соучастии в незаконных транзакциях в рамках организованной преступной деятельности при администрировании онлайн-платформы», в «отказе предоставить уполномоченным органам информацию или документы, необходимые для совершения и использования разрешенных законом перехватов», «соучастии в распространении порнографии с участием несовершеннолетних», «незаконном обороте наркотиков», «передаче, предоставлении в пользование без законных оснований программы или данных, предназначенных или адаптированных для подрыва или доступа к работе автоматизированной системы обработки данных» и «мошенничестве в составе организованной группы», сообщает ТАСС.

Только по одному из пунктов обвинения - за соучастие в администрировании онлайн-платформы «с целью совершения незаконной транзакции организованной группой» - Дурову грозит до 10 лет лишения свободы и штраф 500 тыс. евро, пишет «Газета.ру».

Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш отметила, что решение суда об освобождении Дурова под залог оказалось «мягким», а это означает, что бизнесмен, скорее всего, выразил готовность сотрудничать со следствием, пишет РИА Новости.

«Суд счел возможным отпустить Дурова из-под стражи, это означает, что он, конечно, не признал действия, которые ему вменяют, но, тем не менее, он готов помогать в расследовании и помогать следствию», - заявила Ярмуш.

Расследование в Швейцарии

Расследование против Павла Дурова ведется также и в Швейцарии. Там петербурженка Ирина Болгар, назвавшая себя матерью троих детей Дурова, подала против предпринимателя уголовный иск.

По информации Forbes, в иске говорится, что Дуров применил физическое насилие к одному из их детей. Иск был подан через несколько месяцев после того, как бизнесмен, по словам Болгар, перестал выплачивать ей алименты в размере 150 000 евро.

«Сначала суд в Женеве отказался рассмотреть иск против Дурова, так как он был подан более чем через три месяца после последнего случая физического насилия, о котором заявляет Болгар. Однако в мае 2023 года она подала апелляцию, а в октябре того же года суд разрешил продолжить рассмотрение дела», - отмечает издание.

Также Болгар подала в суд в Женеве гражданский иск с требованием предоставить ей единоличную опеку над детьми в 2023 году. В мае суд принял решение в ее пользу, а после подтвердил его в 2024 году. Сам Дуров, судя по документам, не участвовал в разбирательстве и не нанимал представителя.

По данным осведомленных источников, Служба защиты несовершеннолетних (OFMIN) Национальной полиции Франции также начала расследование в отношении сооснователя Telegram в связи с подозрением в насилии с его стороны в отношении одного из его детей, сообщает ТАСС.

Розыск брата Дурова

Французские власти также объявили в розыск брата основателя Telegram Павла Дурова Николая, являющегося создателем алгоритма шифрования для мессенджера. Об этом со ссылкой на судебный документ сообщило Politico.

По информации издания, ордер на арест был выдан еще 25 марта по делу об «отказе Telegram сотрудничать с французской полицией в расследовании сексуального насилия над детьми».

Ранее французские СМИ опубликовали информацию, что Павел Дуров в день своего ареста должен был ужинать с президентом страны Эммануэлем Макроном. Сам же президент Франции, комментируя арест основателя Telegram, подчеркнул, что дело не является политическим.

При этом издание The Wall Street Journal сообщило о том, что еще в 2018 году президент Франции Эммануэль Макрон предлагал основателю Telegram Павлу Дурову перенести штаб-квартиру компании в Париж. Дуров тогда отказался.