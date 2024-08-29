Кулеба призвал Запад разрешить бить по аэродромам РФ поставленным оружием

Кулеба потребовал разрешить применять дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает добиться согласия стран Запада на применение дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. Перед встречей глав МИД стран ЕС в Брюсселе он подчеркнул, что Украина якобы планирует бить по «легитимным военным целям», передает «Европейская правда».
По его словам, США, Великобритания и ЕС с начала конфликта действовали как коалиция, в связи с чем призвал Евросоюз четко озвучить позицию о том, что Украине нужно разрешить использовать дальнобойное оружие для ударов по российской территории. Он считает, что это остановит продвижение ВС РФ в ДНР.
Кулеба также заявил, что Украина планирует бить исключительно по легитимным военным целям. Речь идет о российских военных аэродромах, уточнил глава МИД Украины.
«Мы хотим избежать ситуации, когда на уровне публичных заявлений никто вроде и не против дальнобойных ударов по территории России, но реальных шагов не происходит... В чем проблема: в конце концов все такие проблемные вопросы решаются. Но имеет значение время, и это сейчас очень важно. Поэтому мы откровенно просим США, Британию не упустить момент, за который платят наши военные и гражданские», — заявил Кулеба.
До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США готовятся развязать руки Киеву на применение западного оружия для ударов по территории России.