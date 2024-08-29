Махинации в ООН оставили голодать население целой страны

Руководство Всемирной продовольственной программы ООН приступило к расследованию в отношении двух своих сотрудников, которые, по его версии, скрывали реальные данные о масштабном голоде в Судане и своих возможностях по доставке еды населению, пишет Reuters. По данным агентства, организация также изучит вопрос о том, какую роль армия страны сыграла в формировании кризисной ситуации.

Уточняется, что речь идет о высокопоставленных сотрудниках ООН, одним из них стал заместитель директора представительства ВПП в Судане Халид Осман. Агентство подчеркивает, что сейчас он находится во «временной командировке» — это может свидетельствовать об его отстранении. Вторым подозреваемым стал менеджер ВПП Мохаммед Али. Его проверяют на причастность к исчезновению более 200 тысяч литров топлива в городе Кости. Горючее принадлежало ООН.

Агентство также связалось с Османом и Али, но они отказались давать какие-либо комментарии по ситуации. Гуманитарная обстановка в Судане значительно ухудшилась на фоне вооруженных столкновений в стране, начавшихся еще в апреле 2023 года.

ООН предупреждает о риске голода в 16 странах

Ранее стало известно о покушении на фактического главу Судана Абделя Фаттаха аль-Бурхана. Злоумышленники беспилотниками ударили по военной базе во время его визита. Погибли как минимум пять человек.