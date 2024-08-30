Боррель и Сийярто поссорились на встрече в Брюсселе

Глава евродипломатии Жозеп Боррель и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поссорились на закрытой встрече в Брюсселе. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

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Отмечается, что по прибытии в здание Совета ЕС Боррель призвал снять ограничения на использование Украиной переданного оружия для поражения целей в России.

Венгерский дипломат выступил против снятия ограничений, назвав предложения Борреля по Украине безрассудными.

«Ярость высокого представителя должна быть остановлена», — заявил он.

Ранее глава евродипломатии рассказал, что министры обороны стран европейского объединения не договорились об отмене ограничений на использование поставляемого Украине оружия для ударов по России. По его словам, страны-члены решили, что это двухсторонний вопрос, и решение должно приниматься теми странами, которые поставляют оружие.