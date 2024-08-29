Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза должны полностью снять ограничения на удары Киева по территории России. Об этом стало известно в четверг, 29 августа.

— Такие ограничения на использование оружия должны быть полностью сняты для самообороны Украины, — заявил Боррель.

По его словам, оружие, которое поставляется украинской стороне должно использоваться в полном объеме, чтобы Украина могла наносить удары по тем местам, откуда российские военные ведут бой, пишет РИА Новости.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака бойцов украинской армии на Курскую область аннулирует возможность проведения мирных переговоров между российской и украинской сторонами.

Байден тайно одобрил нанесение ВСУ ударов оружием США внутри России

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что до нападения Украины на Курскую область Россия могла попасть в «переговорный капкан»: начать переговоры о мире с неясными перспективами и ужасными последствиями.

Помощник российского президента Юрий Ушаков, в настоящее время России было бы нерезонно вступать в переговорный процесс с Украиной. При этом озвученные президентом России Владимиром Путиным предложения о выводе ВСУ из четырех новых регионов и дальнейшем начале переговоров не аннулированы.