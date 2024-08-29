Зеленского предупредили о «плохой новости» от Польши

Ирландский блогер Чей Боуз рассказал, что последнее заявление Польши о помощи Украине стало очередной «плохой новостью» для Владимира Зеленского. Об этом Боуз написал в соцсети X .

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Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее прокомментировал заявление Зеленского о потребности Украины в польских самолетах МиГ. Министр подчеркнул, что страна уже передала Украине все возможное вооружение. Решение о дальнейшей передаче истребителей МиГ может быть принято только после получения Польшей новых самолетов F-35, подчеркнул Косиняк-Камыш.

«Сначала Германия прекратила подачу денег Украине. Теперь у Польши тоже плохие новости для Зеленского», - так это прокомментировал Боуз.

Ранее стало известно, что федеральное правительство Германии планирует постепенно прекратить передачу Украине бюджетных денег. Военную помощь стране планируют финансировать из других источников. В партиях ХДС и СДПГ раскритиковали такие планы, заявив, что Украина «де-факто брошена».

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Председатель комитета Бундестага по иностранным делам, социал-демократ Михаэль Рот заявил, что прекращение помощи из бюджета станет «фатальным сигналом для Украины со стороны федерального правительства». Немецкие политики считают, что с помощью таких решений канцер Германии Олаф Шольц пытается улучшить позиции своей коалиции на предстоящих выборах.