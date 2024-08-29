ЦРУ узнало, как ИГ* планировало убить десятки тысяч людей до конца августа

ЦРУ передало властям Австрии разведданные, в которых содержится информация о том, что «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) планировало устроить теракт на концерте Тейлор Свифт в августе, сообщает The New York Times со ссылкой на замгендиректора спецслужбы Дэвида Коэна.

По информации ведомства, массовые убийства подготавливают четыре сторонника радикалов. Австрийские силовики уже арестовали подозреваемых.

«Они планировали убить огромное количество людей, десятки тысяч человек на этом концерте, я уверен, что многих американцев», — сообщил Коэн.

У подозреваемых обнаружили составные части бомб. Также выяснилось, что они имели доступ к концертным площадкам.

Откуда взялась запрещенная в РФ группировка "Исламское государство"

Известно, что концерт Тейлор Свифт планировался на начало августа. На выступление было продано 200 тысяч билетов. После предупреждения властей мероприятие отменили.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ провели операцию по задержанию шестерых человек, придерживающихся идеологии террористической организации, которые готовили серию нападений на церковь и полицейских в Ингушетии. Отмечается, что одной из целей злоумышленников была церковь Покрова Пресвятой Богородицы, расположенная в городе Сунже.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена)