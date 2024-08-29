Трамп пригрозил Цукербергу тюрьмой

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что глава Meta* (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Марк Цукерберг готовил заговор против него во время выборов 2020 года. Как пишет Politico, Трамп пригрозил, что Цукерберг «проведет остаток своей жизни в тюрьме», если сделает это снова.

С обвинениями в адрес Цукерберга Трамп выступил в новой книге, которая выйдет на следующей неделе. Politico ознакомилось с отрывками книги. Издание напомнило, что ранее Трамп неоднократно обвинял Цукерберга во вмешательстве в президентские выборы.

В свою книгу Трамп включил фотографию своей встречи с Цукербергом в Белом доме. Под фото Трамп указал, что Цукерберг «приходил в Овальный кабинет, приводил свою очень милую жену на ужины и был таким милым, как только мог, но при этом замышлял настоящий заговор против президента». Трамп сослался на пожертвование Цукербергом и его женой Присциллой Чан 400 миллионов долларов некоммерческим организациям, помогавшим избирательным комиссиям США. Республиканцы считают, что эти деньги помогли демократам победить.

«Мы внимательно следим за ним, и если на этот раз он сделает что-то противозаконное, то проведет остаток своей жизни в тюрьме - как и другие, кто смошенничает на президентских выборах 2024 года», - пообещал Трамп.

Республиканцы критиковали Meta* за подавление контента, который мог нанести ущерб Джо Байдену на выборах 2020 года, включая репортажи о делах его сына Хантера. На прошлой неделе Цукерберг направил письмо в контролируемый республиканцами юридический комитет Палаты представителей США, признав, что замалчивание этой истории было ошибкой. Он заявил, что «с тех пор стало ясно, что это не было российской дезинформацией».

* признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.