Министры финансов стран Европейского союза (ЕС) могут отказаться приехать на запланированную 13 сентября встречу в Венгрии из-за «любви Будапешта к России». Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Politico.

Чиновники ЕС рассказали зданию, что глава Еврогруппы и министр по государственным расходам Ирландии Паскаль Донохью в ближайшее время должен решить состоится ли вообще эта встреча, которая пока официально не отменена.

При этом, по словам одного из источников, сейчас ведется также оценка того, сколько министров рассматривают бойкот независимо от решения Донохоу. Так, уже несколько чиновников дали понять, что не приедут в Венгрию, в том числе министр финансов Германии Кристиан Линднер и его коллеги из Эстонии, Финляндии и Литвы.

«Необычно, что в настоящее время на веб-сайте Совета ЕС нет информации о Еврогруппе», - подчеркивается в статье.

Орбан выразил уверенность в непобедимости России

Ранее резко негативную реакцию ряда стран ЕС вызвала мирная инициатива Будапешта. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан последовательно посетил Украину, Россию и Китай. Во время этого турне он провел личные встречи с главами государств. По данным СМИ, в своем письме к лидерам стран Евросоюза по итогам поездок Орбан заявил, что «есть хороший шанс» добиться прекращения огня на Украине. Кроме того, премьер-министр Венгрии призвал ЕС взять на себя инициативу по достижению перемирия, так как США слишком заняты предвыборной кампанией.