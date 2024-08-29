Пока вы спали: освобождение Дурова и сценарий ядерной войны США с РФ

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Дурова освободили из-под стражи в Париже

Основателя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи. Он покинул здание суда, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.

Отмечается, что бизнесмен провел в суде более восьми часов, после чего прокуратура Парижа заявила о возможности его выхода на свободу под залог. Позднее из здания суда выехал кортеж, но самого основателя Telegram там не было. Дуров покинул здание спустя еще час, но не через центральный выезд, где собрались журналисты, а через боковые ворота. Там его ждал микроавтобус.

Азербайджан обвинил Армению в обстреле

Армения обстреляла позиции Азербайджана в республике Нахичевани, пишет Газета.ru со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Сообщается, что обстрел произошел 28 августа примерно в 06:45 (05:45 мск). Позиции, откуда производился обстрел, расположены в направлении населенного пункта Араздейен Девелинского района. Стрельба велась в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики.

ВСУ похищают мирных жителей в Курской области, заявил российский посол

Россия располагает данными о том, что украинские боевики похищают мирных жителей Курской области. Есть предварительные списки похищенных, но они не окончательные, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.

"Есть данные о том, что украинские боевики предпринимают действия по воровству людей. Они хватают мирных жителей и вывозят в неизвестном направлении. Часто данные или связь с ними теряются. Куда они направились? Они покинули территорию Украины, находятся в тайных тюрьмах или подвалах?" — приводит агентство слова посла.

Он также добавил, что украинские подразделения ведут себя как откровенные террористы-боевики.

В США раскрыли сценарий ядерной войны с Россией

В случае начала ядерной войны с Россией Соединенные Штаты потерпят поражение, пишет РИА Новости со ссылкой на интервью отставного американского разведчика Скотта Риттера YouTube-каналу Judging Freedom.

"(В случае начала ядерного конфликта — Прим. ред.) по США нанесут сокрушительный удар, который уничтожит их ядерные силы еще до запуска", — заявил эксперт.

Он также отметил, что не так давно Россия модернизировала свой арсенал. По словам Риттера на вооружение поступили гиперзвуковые ракеты, которые способны за несколько минут достичь берегов Соединенных Штатов и уничтожить ракетные шахты.

В Госдуме предупредили уехавших из России о нависшей опасности

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предупредил уехавших из России о нависшей опасности, пишет РИА Новости со ссылкой на слова депутата.

"Всех публичных и известных людей, покинувших свою Россию, я призываю очнуться и не быть дураками, помнить о нависшей опасности. Это иллюзия, что за границей они смогут стать свободными гражданами мира. Для Запада они навсегда будут русскими и разменной монетой в решении далеких от демократии глобальных задач", - сказал Шеремет РИА Новости.

Он отметил, что каждый из уехавших может повторить участь основателя Telegram Павла Дурова.