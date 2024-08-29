Западные страны могут прекратить помощь Украине, это означает капитуляцию Киева, заявил зампред турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу. Об этом пишет РИА Новости.

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По словам политика, чтобы втянуть Запад в войну, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются распространить географию боевых действий на территорию России. Он допустил провал Киева при одном условии.

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«Это означает, что Запад рискует оказаться не в состоянии оказать Украине достаточную материальную поддержку. Это означает капитуляцию Украины», — подчеркнул Топкурулу.

По мнению зампреда, президент Украины Владимир Зеленский рискует сверх меры, чтобы не допустить этого поражения.

«Переговоры России с Украиной не представляются возможными до тех пор, пока Запад продолжает поддерживать Украину», — добавил он.

Ранее дипломатический источник в Анкаре заявил, что ситуация вокруг мирных переговоров по Украине рискует зайти в тупик, последние заявления сторон вызывают беспокойство.