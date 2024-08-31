В Бразилии суд ввел штраф почти в $9 тыс. за использование X

Судья Федерального верховного суда Бразилии Алешандри ди Морайс распорядился ввести ежедневный штраф в размере 50 тыс. реалов (почти $9 000) для лиц и компаний, которые будут использовать "технологические уловки" и продолжать пользоваться X (ранее Twitter), несмотря на решение суда приостановить ее деятельность после невыполнения владельцем соцсети Илоном Маском его постановления. Об этом говорится в решении суда, опубликованном на его сайте.

"Судья ди Морайс распорядился в эту пятницу немедленно и полностью приостановить работу X, бывшего Twitter, на всей территории страны до тех пор, пока не будут выполнены решения суда и не будут выплачены штрафы, - говорится в сообщении. - Распоряжение также будет действовать до момента назначения представителя компании в стране".

Согласно решению, также устанавливается ежедневный штраф в размере 50 тыс. реалов (около $9 000) для тех лиц и компаний, которые используют "технологические уловки" для продолжения использования X.

В постановлении поясняется, что, согласно решению, президент Национального телекоммуникационного агентства Бразилии (Anatel) Карлуш Мануэль Байгорри "должен принять все меры, чтобы гарантировать приостановку деятельности" соцсети. Anatel уже сообщило, что получило судебное решение и выполняет его.

В вердикте суда, кроме того, содержится призыв к компаниям Apple и Google "принять меры по блокировке использования приложения [X Brasil] в системах iOS и Android, а также удалить его из своих интернет-магазинов".

Как отметил ди Морайс, Федеральный верховный суд "приложил все возможные усилия и предоставил X Brasil все возможности для выполнения постановлений суда и уплаты штрафов, что позволило бы избежать принятия этой более серьезной меры".

"К сожалению, незаконные действия были подтверждены в ходе настоящего расследования, что ясно показало неисполнение нескольких постановлений суда компанией X Brasil", - сказал судья, его слова приводятся на сайте суда. Он также обвинил X в "умышленном намерении освободиться от ответственности за выполнение вынесенных постановлений суда".

Развитие ситуации с X в Бразилии

Соцсеть X объявила 17 августа, что закрывает свое представительство в Бразилии из-за угроз его сотрудникам. Компания утверждала, что в ее распоряжение попало секретное постановление ди Морайса, который угрожал юрисконсульту представительства арестом в случае невыполнения распоряжения о блокировке некоторых аккаунтов. Сообщалось, что соцсеть останется доступной для бразильских пользователей.

В четверг судья ди Морайс распространил на странице Федерального верховного суда в X повестку, призвав Маска в течение суток назначить нового законного представителя в стране, также были заблокированы счета в Бразилии компании Starlink Holding, принадлежащей Маску. Сам бизнесмен назвал это решение незаконным.

В апреле телеканал CNN Brasil сообщил, что соцсеть X передала Конгрессу США данные о требовании Федерального верховного суда Бразилии модерировать контент. По информации бразильских СМИ, Маск обвинил ди Морайса в нарушении конституции путем попыток добиться блокировки аккаунтов нескольких сторонников бывшего президента республики Жаира Болсонару. Миллиардер предложил судье уйти в отставку, пригрозив в обратном случае предать огласке требования блокировать учетные записи.

Ди Морайс постановил провести расследование сведений, согласно которым Маск препятствовал бразильскому правосудию и использовал соцсети для "распространения дезинформации и дестабилизации институтов демократического правового государства". Судья предупреждал, что власти республики не потерпят ситуации, при которой "находящиеся за границей миллиардеры контролируют соцсети, позволяют себе нарушать закон, игнорируют судебные постановления и угрожают ведомствам" Бразилии.