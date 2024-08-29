В США указали на игнорирование Telegram судебных повесток и ордеров французских властей

Telegram годами игнорировал повестки и ордера, направляемые властями Франции, поскольку они посылались на редко проверяемую электронную почту мессенджера. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

© Globallookpress.com

Издание со ссылкой на источник, близкий к основателю платформы Павлу Дурову, подчеркнуло, что таким образом платформа несколько лет игнорировала обращения, направленные Парижем.

Команда Telegram впервые прокомментировала задержание Дурова

28 августа Дурова освободили из-под стражи спустя четыре дня после задержания и доставили в суд. По мнению следователей, он является соучастником незаконной деятельности в мессенджере — они связывают это с политикой модерации Telegram. Дурова взяли под судебный надзор и запретили покидать территорию Франции.