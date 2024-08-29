Решение президента Украины Владимира Зеленского вторгнуться в Курскую область приведет к еще большим потерям в ВСУ и значительно повысит риск эскалации конфликта. Об этом профессор Гарвардского университета Стивен Уолт написал в статье для издания Foreign Policy.

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«Было бы ошибкой полагать, что атака на Курскую область позволит Киеву получить дополнительную военную помощь и вернуть Крым и Донбасс», — считает профессор.

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Он считает, что решение атаковать Курскую область свидетельствует о тупиковой ситуации для украинской армии.

До этого ЦРУ признало, что обсуждает с Украиной попытки ВСУ закрепиться в Курской области.

Вечером 28 августа профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что решив вторгнуться в Курскую область, Украина выбрала глупую тактику. Он подчеркнул, что ситуация в Донбассе для ВСУ сильно ухудшилась. По мнению Миршаймера, атака на Курскую область лишь ускорит крах армии Украины.

Ранее в Британии сообщили о скором крахе украинской обороны по всей линии фронта.