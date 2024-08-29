В США раскрыли сценарий ядерной войны с Россией

Отставной американский разведчик Скотт Риттер выразил предположение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что в случае начала ядерной войны с Россией Соединённые Штаты потерпят поражение.

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«(В случае начала ядерного конфликта — RT.) по США нанесут сокрушительный удар, который уничтожит их ядерные силы ещё до запуска», — отметил он.

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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что доктрина применения российской стороной ядерного оружия «сейчас уточняется».