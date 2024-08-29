Азербайджан обвинил Армению в обстреле

Армения обстреляла позиции Азербайджана в республике Нахичевани. Об этом сообщило азербайджанское Минобороны.

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В ведомстве сообщили, что обстрел произошел 28 августа примерно в 06:45 (05:45 мск). Позиции, откуда производился обстрел, расположены в направлении населенного пункта Араздейен Девелинского района. Стрельба велась в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики.

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях

19 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не понимает, почему Армения саботирует договоренности по коммуникациям через Сюникский район страны.

В этот же день президент РФ Владимир Путин на переговорах с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что Россия готова участвовать в демилитаризации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе — населенном преимущественно армянами регионе республики, чья принадлежность оспаривалась с 1991 года.

20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. 28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

Ранее Путин провел телефонный разговор с Пашиняном.