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Le Monde: МИД Франции был против предоставления гражданства Дурову

В 2021 году МИД Франции выступал против присвоения гражданства сооснователю Telegram Павлу Дурову, полагая, что он не соответствует необходимым критериям. Об этом пишет Le Monde.

МИД Франции выступал против присвоения гражданства Дурову в 2021 году
© Global Look Press

В публикации рассказывается, что прошение Дурова о присвоении гражданства подавалось во французское консульство в Дубае. У рассматривавших его дипломатов возникли сомнения в необходимости такого шага. Они отмечали, что натурализация Дурова не будет способствовать улучшению имиджа Франции, так как в СМИ уже тогда появлялись статьи с критикой «недостаточной модерации» в Telegram. Кроме того, Дурову припомнили его политические высказывания о том, что правительство Франции тратило налоги французов на «ненужные войны на Ближнем Востоке», одновременно создавая в стране убежище для мигрантов из Северной Африки. Таким образом Дуров прокомментировал организованные исламистами теракты в Париже в ноябре 2015 года.

Дуров вышел под залог €5 млн с обязательством оставаться во Франции

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

Ранее сообщалось, что Дуров вышел под залог €5 млн с обязательством оставаться во Франции.