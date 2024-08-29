Пентагон заключил контракты с Lockheed Martin для модернизации F-35

США заключили контракты с оборонно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на 5 млрд долларов для оказания перечня услуг по поддержке, модернизации и программе разработок истребителей F-35, сообщили в Пентагоне.

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Самый крупный контракт – 3,9 млрд долларов, у него – фиксированная цена и срок исполнения до сентября 2028 года. Он предусматривает закупку тренировочных систем и дизайн-симуляций, разработку, интеграцию, тестирование, производство, поставку, усовершенствование и техническое обслуживание F-35 Lightening II, передает РИА «Новости».

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Контракт на 1 млрд долларов связан, в частности, с обеспечением работы объектов, где обслуживаются F-35 и ведутся имеющие отношение к ним разработки, а также с совершенствованием программного обеспечения самолетов.

Ранее Lockheed Martin в июле сообщила, что планирует выпустить в этом году до 110 модернизированных F-35.