СМИ: в руководстве Франции опасаются политических последствий «дела Дурова»

Французские чиновники опасаются политических последствий дела, по которому в Париже был задержан сооснователь Telegram Павел Дуров. Такое мнение публикует газета Le Figaro.

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"Может ли быть так, что некоторые ведомства решили проявить чрезмерное усердие, хотя и с вескими аргументами, при задержании Павла Дурова после его неожиданного прибытия на территорию Франции? Эту гипотезу нельзя исключать, и она вызывает споры в администрации, где некоторые опасаются политических последствий рассмотрения "дела Дурова", - пишет корреспондент издания в Москве Ален Барлюэ.

Дуров вышел под залог €5 млн с обязательством оставаться во Франции

Он отмечает, что задержание Дурова в аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа спровоцировало "шоковую волну" по всему миру. По мнению журналиста, последствия этого "противоречат утверждению президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что данное судебное разбирательство не является политическим".

"Тем более что дело разворачивается на фоне перетягивания каната между европейскими властями и интернет-гигантами во главе с Илоном Маском, который сразу же возглавил цифровой крестовый поход под лозунгом FreePavel ("Свободу Павлу" - прим. ТАСС)", - добавляет журналист.

Еще одно политическое последствие этого дела корреспондент видит в усилении напряженности между Москвой и Парижем, особенно на фоне продолжающегося конфликта на Украине, где Франция продолжает поддерживать киевский режим.

В этом контексте он перечислил ряд заявлений представителей российских властей, в том числе главы МИД РФ Сергея Лаврова, который подчеркнул, что отношения между Россией и Францией сейчас находятся в низшей точке, в том числе из-за позиции, "которую Париж занимает по вопросам свободы слова, свободы распространения информации и вообще по вопросам уважения профессии журналистов".

Предъявление обвинений

24 августа Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже, на следующий день срок его задержания продлили до 96 часов. В среду вечером его предварительное задержание завершилось, предпринимателя направили в суд, где судебный следователь предъявил ему обвинения по шести пунктам, которые включают соучастие в администрировании сетевой платформы с целью позволить незаконные транзакции в составе преступной группы. Подобное правонарушение, согласно заявлению прокуратуры Парижа, может караться тюремным сроком до 10 лет и штрафом в размере 500 тыс. евро.

Остальные пункты обвинения включают отказ от предоставления властям возможности перехватывать информацию в рамках законной процедуры, соучастие в различных преступлениях вроде предоставления программного обеспечения в том числе для распространения детской порнографии и наркотиков, мошенничества. Также его обвинили в незарегистрированном предоставлении криптографических средств для обеспечения функции конфиденциальности в рамках его мессенджера, которое использовалось в более широких целях, нежели для аутентификации пользователей.

Согласно решению следственного судьи, который вел это дело, предприниматель был помещен под судебный надзор с обязательством внести залог в размере 5 миллионов евро. Также ему предписано дважды в неделю являться в полицейский участок и запрещено покидать территорию Франции.