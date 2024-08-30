Маск обеспокоен возможным наличием американского следа в задержании Дурова

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что обеспокоен возможным наличием американского следа в задержании основателя Telegram Павла Дурова во Франции.

Об этом он написал в соцсети Х в ответ на интервью бывшего сотрудника Госдепартамента США Майка Бенца журналисту Такеру Карлсону.

«Тревожащая возможность», — говорится в сообщении.

Ранее Карлсон заявил, что французские власти не могли задержать Дурова без согласования с администрацией президента США Джо Байдена.

Кроме того, Карлсон назвал задержание Дурова отличительной чертой диктатуры.