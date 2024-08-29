Карлсон указал на причастность США к задержанию Дурова во Франции

Американский журналист Такер Карлсон в соцсети США к задержанию основателя Telegram Павла Дурова. По его мнению, Франция не могла этого сделать без согласования с Вашингтоном.

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«Очень трудно для стороннего наблюдателя, не имеющего знаний, как я, поверить, что [президент Франции Эмманюэль] Макрон мог или сделал бы это без поддержки или, по крайней мере, согласия администрации Байдена», — сказал ведущий.

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Ранее Карлсон заявил, что Дурова заперла западная страна, союзник администрации президента США Джо Байдена и активный член НАТО. Он также назвал задержание Дурова предупреждением для всех владельцев онлайн-платформ, которые не желают замалчивать правду.

Павла Дурова задержали в парижском аэропорту вечером 24 августа. Отмечалось, что задержание основателя Telegram связано с отказом бизнесмена сотрудничать с французскими спецслужбами.