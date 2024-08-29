Адвокат Дурова ответил на обвинения в адрес основателя Telegram

Адвокат основателя Telegram Павла Дурова Давид-Оливье Камински прокомментировал обвинение в адрес своего клиента, назвав их абсурдными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления защитника, опубликованные агентством AFP.

«Совершенно абсурдно думать, что глава социальной сети может быть вовлечен в преступные действия, которые будут совершены при использовании его сервиса обмена сообщениями», — сказал адвокат.

Опубликовано видео, на котором Дуров покидает здание суда на черном минивэне

Давид-Оливье Камински подчеркнул, что Telegram модерируется в соответствии с теми же стандартами, что и другие соцсети.

28 августа Дурова взяли под судебный надзор, ему также запретили покидать территорию Франции. Прокуратура обвиняет предпринимателя в шести правонарушениях, среди которых администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций.