Полицейский кортеж, в котором мог находиться Дуров, покинул здание суда в Париже

Дуров вместе с полицейским кортежем мог покинуть здание парижского суда
Кортеж полицейских автомобилей, в котором мог находиться основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, покинул здание суда в столице Франции. Об этом сообщает РИА Новости.
Дуров пребывал в суде в течение нескольких часов, после чего парижская прокуратура заявила о возможном его освобождения под залог.
Дурову грозит десять лет тюрьмы во Франции
До этого сообщалось, что задержанному во Франции Дурову грозит до 10 лет тюрьмы по обвинению в шести правонарушениях, включающих администрирование онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций.
Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.
Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.
В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «не названного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.
Ранее эксперт объяснила, почему Дуров отказался переносить офис Telegram в Париж.