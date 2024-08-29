Стало известно о разногласиях в ЕС по оказанию помощи Украине

Совет ЕС проведет неформальную встречу на уровне министров иностранных дел 29 августа и министров обороны 30 августа, передает ТАСС. Но, как сообщил источник агентства, ни на этой встрече, ни в ближайшие недели не стоит ждать принятия решения об отправке на Украину европейских военных инструкторов.

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"Вопрос об отправке миссии военных инструкторов ЕС на территорию Украины вызывает серьезные разногласия. Пока общей позиции нет, против этого выступают ряд стран ЕС, включая Австрию, Венгрию, Германию", — рассказал дипломат.

В ЕС порекомендовали продлить военную помощь Украине

По словам источника, решение по этому поводу будет отложено. Его принятие возможно как минимум до конца сентября, но при благоприятном для Брюсселя развитии событий, уточнил он.

В середине ноября ЕС предстоит продлить мандат военной тренировочной миссии для Украины (EUMAM UKR), в рамках которой проходит обучение украинский военных на территории Евросоюза. Ранее газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники писала, что окончательное решение по поводу отправки инструкторов будет принято «самое позднее» до ноября.

Полковник в отставке Андрей Кошкин заявлял, что своих военных в зону проведения специальной военной операции на Украину могут отправить страны Балтии и Польша. Военный эксперт уточнил, что наемники из этих стран уже принимали участие в военных действиях на Украине.