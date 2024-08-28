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В прокуратуре Франции объяснили, из-за чего началось расследование в отношении Telegram

Расследование в отношении руководства мессенджера Telegram было начато из-за отсутствия ответов на запросы судебных инстанций. Об этом сообщили в прокуратуре Франции.

Во Франции объяснили, из-за чего началось расследование в отношении Telegram
© globallookpress.com

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

Дурову назначили залог в размере €5 млн

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

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